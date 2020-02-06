Бучневич набрал 30-е очко в сезоне, забив в ворота «Торонто»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча проходит на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден». На момент написания новости завершён второй период, впереди гости — 4:2.

24-летний российский форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич отметился 11-й заброшенной шайбой в сезоне, отличившись на 18-й минуте второго периода с передачи американского защитника Брэди Шея. В этом матче Бучневич также набрал балл за результативность, отдав голевую передачу на Криса Крайдера при третьем взятии ворот.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, на счету Бучневича 11 голов и 19 голевых передач в 52 встречах текущего сезона НХЛ при показателе полезности «-2». Всего за карьеру он набрал 131 (54+77) очков в 231 матче.



В последних пяти встречах Бучневич забросил четыре шайбы и отдал одну результативную передачу, не набрав очков лишь в игре с «Детройт Ред Уингз».