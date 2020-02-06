Мэттьюс обогнал Пастрняка и вплотную приблизился к Овечкину в гонке снайперов НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимаал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

В составе «Мэйпл Лифс» дублем отметился нападающий Остон Мэттьюс. Благодаря этому американский форвард обогнал нападающего «Бостон Брюинз» Давида Пастрняка в снайперской гонке НХЛ. На счету Остона стало 39 шайб в 54 матчах, Давид отстаёт на один точный бросок, проведя 55 встреч. Мэттьюс вплотную приблизился к лидеру зачёта снайперов Александру Овечкину из «Вашингтон Кэпиталз», в активе которого 40 шайб в 53 матчах.

На четвёртом месте находится форвард «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел (31 гол за 52 встречи). Пятёрку лучших замыкает нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон — 30 голов в 51 матче.