Куинн — о Бучневиче: иногда парням нужна встряска. Павел знает, что мы верим в него
Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:3) прокомментировал тот факт, что российский нападающий Павел Бучневич провёл лучший матч в сезоне после критики от наставника за прошлую встречу.
«Иногда парням нужна небольшая встряска. Павел знает, что мы верим в него. Невозможно провести 82 матча в чемпионате на одном великолепном уровне. Но в тот мы говорили о том, что ему необходимо делать, когда игра складывается не лучшим образом. Это просто часть роста молодого игрока.
Сегодня Павел забил важный гол. «Торонто» забросил шайбу и мог получить хороший импульс, но гол Бучневича стал хорошим ответом», — цитирует Куинна Lohud.
Куинн — о снятии забившего гол Бучневича с матча: мне вообще не понравилась его игра
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