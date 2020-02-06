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Куинн — о Бучневиче: иногда парням нужна встряска. Павел знает, что мы верим в него

Куинн — о Бучневиче: иногда парням нужна встряска. Павел знает, что мы верим в него
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:3) прокомментировал тот факт, что российский нападающий Павел Бучневич провёл лучший матч в сезоне после критики от наставника за прошлую встречу.

«Иногда парням нужна небольшая встряска. Павел знает, что мы верим в него. Невозможно провести 82 матча в чемпионате на одном великолепном уровне. Но в тот мы говорили о том, что ему необходимо делать, когда игра складывается не лучшим образом. Это просто часть роста молодого игрока.

Сегодня Павел забил важный гол. «Торонто» забросил шайбу и мог получить хороший импульс, но гол Бучневича стал хорошим ответом», — цитирует Куинна Lohud.

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