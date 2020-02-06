Панарин в пятый раз в сезоне не смог забить в третьем матче подряд

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимаал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, проведя на площадке 18 минут и 21 секунду, не набрал очков и завершил встречу с показателем полезности «-1». Безголевая серия россиянина достигла трёх матчей в пятый раз в сезоне. При этом однажды, в ноябре-декабре 2019-го, Панарин не смог забросить шайбу на протяжении пяти матчей подряд.

В 51 матче в нынешнем чемпионате на счету Панарина 71 (27+44) очко, и он продолжает лидировать в гонке бомбардиров среди российских игроков. Ближайший преследователь, нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, отстаёт на восемь очков.