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Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 5 февраля 2020 года

Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 5 февраля 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

5 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно два матча, в которых приняли участие трое российских хоккеистов.

24-летний форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич забросил шайбу и сделал две результативные передачи. Он провёл на льду 17 минут и 11 секунд при показателе полезности «+4».

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, проведя на площадке 18 минут и 21 секунду, не набрал очков и завершил встречу с показателем полезности «-1». Голкипер «синерубашечников» Игорь Шестёркин провёл полный матч и отразил 27 бросков из 30, став обладателем клубного рекорда.

ГолкиперКлубСейвы%ОБСчёт
Шестёркин«Рейнджерс»27 из 3090,05:3
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Панарин (н)«Рейнджерс»0+0-10401-18.21
Бучневич (н)«Рейнджерс»1+2+40620-17.11
Голкипер «Рейнджерс» Шестёркин установил рекорд клуба для новичков лиги
На критику тренера Бучневич ответил крутым матчем! Набрал 3 очка и задвинул Панарина
А у Игоря Шестёркина очередная победа в воротах «Рейнджерс».
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