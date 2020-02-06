Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 5 февраля 2020 года

5 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно два матча, в которых приняли участие трое российских хоккеистов.

24-летний форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич забросил шайбу и сделал две результативные передачи. Он провёл на льду 17 минут и 11 секунд при показателе полезности «+4».

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, проведя на площадке 18 минут и 21 секунду, не набрал очков и завершил встречу с показателем полезности «-1». Голкипер «синерубашечников» Игорь Шестёркин провёл полный матч и отразил 27 бросков из 30, став обладателем клубного рекорда.

Голкипер Клуб Сейвы %ОБ Счёт Шестёркин «Рейнджерс» 27 из 30 90,0 5:3

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Панарин (н) «Рейнджерс» 0+0 -1 0 4 0 1 - 18.21 Бучневич (н) «Рейнджерс» 1+2 +4 0 6 2 0 - 17.11

Голкипер «Рейнджерс» Шестёркин установил рекорд клуба для новичков лиги