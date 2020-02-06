Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 5 февраля 2020 года
5 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно два матча, в которых приняли участие трое российских хоккеистов.
24-летний форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич забросил шайбу и сделал две результативные передачи. Он провёл на льду 17 минут и 11 секунд при показателе полезности «+4».
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, проведя на площадке 18 минут и 21 секунду, не набрал очков и завершил встречу с показателем полезности «-1». Голкипер «синерубашечников» Игорь Шестёркин провёл полный матч и отразил 27 бросков из 30, став обладателем клубного рекорда.
|Голкипер
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Шестёркин
|«Рейнджерс»
|27 из 30
|90,0
|5:3
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Панарин (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|-1
|0
|4
|0
|1
|-
|18.21
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|1+2
|+4
|0
|6
|2
|0
|-
|17.11
Голкипер «Рейнджерс» Шестёркин установил рекорд клуба для новичков лиги
На критику тренера Бучневич ответил крутым матчем! Набрал 3 очка и задвинул Панарина
А у Игоря Шестёркина очередная победа в воротах «Рейнджерс».
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