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Мэттьюс стал вторым американцем в НХЛ по скорости достижения рубежа в 150 голов

Мэттьюс стал вторым американцем в НХЛ по скорости достижения рубежа в 150 голов
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

В составе «Мэйпл Лифс» дублем отметился нападающий Остон Мэттьюс. Благодаря этому американский форвард достиг рубежа в 150 голов за карьеру в НХЛ. На это форварду «кленовых листьев» потребовалось 266 матчей, что является вторым результатом в истории лиги для американцев.

Национальный рекорд принадлежит Джимми Карсону (150 шайб за 261 матч), третье место теперь занимает Кевин Стивенс, который покорил отметку в 150 голов за 286 матчей. В топ-5 также входят Джо Маллен (300) и Джереми Рёник (302).

22-летний Мэттьюс занимает второе место в гонке снайперов НХЛ, отставая всего на один точный бросок от капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Мэттьюс обогнал Пастрняка и вплотную приблизился к Овечкину в гонке снайперов НХЛ
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