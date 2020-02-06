Самонов — об игре в НХЛ: у всех хоккеистов есть такая мечта. И у меня, конечно, тоже

Голкипер СКА Александр Самонов рассказал об обмене из «Витязя» в питерский клуб и признался, что мечтает попасть в НХЛ.

«Очень сильно удивился своему обмену, но не буду скрывать, что это было приятное удивление. Всё-таки СКА — это топ-клуб в российском хоккее. Он решает совсем другие, более высокие задачи в чемпионате, и нужно было быстро перестроиться, понять, что к чему на новом месте, и стараться выступать на высоком уровне. Пара матчей ушла на притирку, но вроде бы нормально справился. А дальше, по собственным ощущениям, стало неплохо получаться. Впрочем, все самые важные матчи в сезоне ещё впереди, так что посмотрим, как пойдут дела в плей-офф. За своей статистикой не слежу вообще! Обращаю внимание лишь на то, какого результата добилась команда. Если выиграла, значит, и я сыграл хорошо.

Мы очень тепло попрощались с ребятами из «Витязя», все пожелали мне удачи в новой команде. Никаких обид и злобы по отношению ко мне и близко не было, все отнеслись к моему переходу доброжелательно. С некоторыми из бывших партнёров по «Витязю» и сейчас общаюсь, по возможности послеживаю за тем, как играет команда в чемпионате КХЛ.

Мечта поиграть в НХЛ? Наверное, у всех без исключения хоккеистов есть такая мечта. И у меня, конечно, тоже», — цитирует Самонова News.ru.