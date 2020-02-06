Лехтинен: россияне захотят показать всё, что умеют. Это волнительный момент для них
Генеральный менеджер сборной Финляндии Йере Лехтинен поделился ожиданиями от встречи с командой России на третьем этапе Евротура. Матч состоится сегодня, 6 февраля, в Хельсинки, начало — в 20:30 мск.
«Стоит ожидать, что игра будет быстрой, учитывая составы обеих команд. Для многих игроков, особенно у россиян, это первая игра за сборную, и они захотят показать всё, что умеют, для них это волнительный момент.
Я видел состав российской сборной. Русские хотят посмотреть молодых ребят, которые играли на молодёжном чемпионате мира, в том числе одного, игравшего на юниорском чемпионате мира (Василия Подколзина. — Прим. «Чемпионата»). И молодые хотят показать всё, что они могут», — цитирует Лехтинена ТАСС.
7 игроков с МЧМ, Киселевич в роли «ветерана». Вот зачем позвали в сборную Брагина
Много молодёжи и новых фамилий в составе сборной России. Евротур используется по назначению.
Читайте также
- 6 февраля 2020
-
11:22
-
11:10
-
10:55
-
10:34
-
10:10
-
09:54
-
09:30
-
09:02
-
08:35
-
08:10
-
08:05
-
08:00
-
07:50
-
07:35
-
07:30
-
07:15
-
06:20
-
05:21
-
04:28
- 5 февраля 2020
-
23:52
-
23:36
-
22:52
-
22:10
-
21:43
-
21:19
-
21:13
-
20:38
-
20:09
-
19:52
-
19:28
-
19:17
-
18:54
-
18:33
-
18:19
-
18:06
Партнерский контент