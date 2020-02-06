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Лехтинен: россияне захотят показать всё, что умеют. Это волнительный момент для них

Лехтинен: россияне захотят показать всё, что умеют. Это волнительный момент для них
Хоккей / Евротур 0

Генеральный менеджер сборной Финляндии Йере Лехтинен поделился ожиданиями от встречи с командой России на третьем этапе Евротура. Матч состоится сегодня, 6 февраля, в Хельсинки, начало — в 20:30 мск.

«Стоит ожидать, что игра будет быстрой, учитывая составы обеих команд. Для многих игроков, особенно у россиян, это первая игра за сборную, и они захотят показать всё, что умеют, для них это волнительный момент.

Я видел состав российской сборной. Русские хотят посмотреть молодых ребят, которые играли на молодёжном чемпионате мира, в том числе одного, игравшего на юниорском чемпионате мира (Василия Подколзина. — Прим. «Чемпионата»). И молодые хотят показать всё, что они могут», — цитирует Лехтинена ТАСС.

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Много молодёжи и новых фамилий в составе сборной России. Евротур используется по назначению.
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