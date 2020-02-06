Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Форвард фарм-клуба «Салавата» Анкудинов дисквалифицирован на пять матчей в ВХЛ

Форвард фарм-клуба «Салавата» Анкудинов дисквалифицирован на пять матчей в ВХЛ
Хоккей / ВХЛ 0

Нападающий «Тороса» Андрей Анкудинов дисквалифицирован Спортивно-дисциплинарным комитетом Высшей хоккейной лиги на пять матчей, сообщается на официальном сайте организации.

«На пятой минуте матча между командами «Торос» и «Сокол», состоявшегося 5 февраля 2020 года, произошёл эпизод, связанный с действиями игрока команды «Торос» Андрея Анкудинова.

Спортивно-дисциплинарный комитет, изучив эпизод, принял решение наложить на игрока команды «Торос» наказание, применяя пункт 1.5. статьи 69 «Дополнительные санкции» главы 15 регламента «ВХЛ — Кубка Шёлкового пути» сезона-2019/2020 (атака в голову), и дисквалифицировать на пять матчей», — говорится в официальном сообщении.

Видео можно посмотреть на официальном сайте ВХЛ.

«Салават Юлаев» – «Югра». Гончаров нанёс травму Анкудинову
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020