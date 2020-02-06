Форвард фарм-клуба «Салавата» Анкудинов дисквалифицирован на пять матчей в ВХЛ

Нападающий «Тороса» Андрей Анкудинов дисквалифицирован Спортивно-дисциплинарным комитетом Высшей хоккейной лиги на пять матчей, сообщается на официальном сайте организации.

«На пятой минуте матча между командами «Торос» и «Сокол», состоявшегося 5 февраля 2020 года, произошёл эпизод, связанный с действиями игрока команды «Торос» Андрея Анкудинова.



Спортивно-дисциплинарный комитет, изучив эпизод, принял решение наложить на игрока команды «Торос» наказание, применяя пункт 1.5. статьи 69 «Дополнительные санкции» главы 15 регламента «ВХЛ — Кубка Шёлкового пути» сезона-2019/2020 (атака в голову), и дисквалифицировать на пять матчей», — говорится в официальном сообщении.

Видео можно посмотреть на официальном сайте ВХЛ.