Нападающий «Сибири» Первушин выбыл из строя до конца регулярного чемпионата КХЛ

Нападающий «Сибири» Владимир Первушин получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом», сообщается пресс-служба новосибирского клуба. Российский форвард выбыл из строя до конца регулярки.

«В матче с „Автомобилистом“ нападающий Владимир Первушин получил повреждение. Медицинское обследование показало, что для восстановления форварду понадобится четыре недели», — сказано в официальном сообщении.

В этом сезоне 33-летний Первушин провёл 32 матча в регулярном чемпионате КХЛ. На счету опытного нападающего две заброшенные шайбы и ни одной результативной передачи при показателе полезности «-6» и 14 минутах штрафного времени. В среднем за матч Владимир проводит на льду 10 минут 36 секунд.