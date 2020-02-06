М. Третьяк: желание покопаться под капотом есть, но руки не из того места растут у меня

Голкипер системы ЦСКА Максим Третьяк рассказал, как проводит свободное от хоккея время.
«Бывает, могу зависнуть в „Инстаграме“, в „Ютубе“. Особенно когда один на базе – сидишь и залипаешь. Я машинами увлекаюсь, много читаю про автомобили. В основном этим в интернете и занимаюсь. Всё подряд смотрю: и обзоры новых моделей, и блогеров всяких по автомобилям, и про ремонт, и про технические какие-то части интересно. Стараюсь что-то новое для себя открыть. Нет ли у самого желания покопаться под капотом? Желание-то есть, но руки не из того места растут у меня. Так что мне лучше туда не лезть даже, лучше доверить кому-то другому эту работу.
Что делаю в долгих поездках? Ничего особенного: тренировка, отдых, посплю в гостинице, потом игра. Нет особо времени заниматься чем-то ещё. В номере лежу, а если устал лежать – можно пройтись до магазина, купить себе водички, пообщаться с кем-нибудь», — цитирует Третьяка пресс-служба ВХЛ.
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