Доус: возможно, это мой последний шанс в карьере — попасть на Олимпиаду

Нападающий сборной Казахстана Найджел Доус поделился ожиданиями от предстоящего предолимпийского отборочного турнира в Астане.

«Один раз играл с Польшей и один с Украиной. Не так много информации о командах, с которыми сыграем. Но нужно сосредоточиться на своей игре. Большинство ребят проводят весь сезон вместе, я играл против них. Надеюсь, смогу помочь команде победить в предстоящих матчах.

Я прилетел вчера, отдохнул день, чтобы быть готовым к турниру. У нас сегодня прошла хорошая тренировка со всем составом и тренерским штабом. Надеюсь, выиграем здесь, пройдём в следующий раунд и получим хороший шанс квалифицироваться на Олимпиаду. Возможно, это последний такой шанс в моей карьере — попасть на олимпийский турнир. Важно сделать всё возможное для победы нашей команды.

Нельзя загадывать наперёд, особенно в хоккее. Столько всего может произойти — тяжёлая смена, ошибки. Важно быть готовыми, тем более история встреч с соперниками не такая богатая. Мы толком не знаем, как они играют. Необходимо сосредоточиться на нашем плане игры. Мы фавориты турнира, но на каждый матч нужно выходить с запредельным настроем только на победу», — цитирует Доуса Sports.kz.