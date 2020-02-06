Михайлис: все мои мысли только о «Барысе» – самые яркие моменты ещё впереди

Нападающий казахстанского «Барыса» Никита Михайлис рассказал о том, что помогает ему в хоккее и поделился своими дальнейшими планами.
«Любовь к хоккею у меня ещё с детства. Мой отец играл в городе Орск за команду «Южный Урал» и я всегда ходил с мамой на его игры. Что касается отцовских советов, то конечно, — нужно всегда прислушиваться к мнению родителей, они плохого точно не посоветуют. Мой отец для меня лучший друг, и самый главный наставник.
Что в хоккее, что в жизни нужна дисциплина. Нельзя быть «раздолбаем», это вредит жизни. Только целеустремлённостью и трудолюбием можно достичь больших результатов. Чтобы играть в хоккей, нужно иметь строгий характер и быть серьезным в планировании как своей жизни, так и своих подходов к игре.
Самое главное – начать получать удовольствие от игры, и потом уже сам «на автомате» начнёшь стараться проявить себя и стремиться улучшить свою результативность.
Хоккей в Казахстане развивается быстрыми темпами. На арену приходят по 9-10 тысяч зрителей, и это очень приятно, чувствуется огромная поддержка болельщиков. Почти каждый месяц мы встречаемся с фанатами: общаемся, фотографируемся, раздаем автографы.
Сейчас все мои мысли только о «Барысе», о Казахстане, потому что это моя родная страна, мой дом. Самые яркие моменты ещё впереди. Мы с командой готовимся к этому. Настрой у всех хороший», — рассказал нападающий в интервью eljastary.kz.
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