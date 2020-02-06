Нестеров — Киселевичу: не подведи меня, я твой наставник

Защитник ЦСКА Никита Нестеров забавно отреагировал на новость о том, что его одноклубник Богдан Киселевич был назначен капитаном сборной России на шведский этап Евротура.



«Не подведи меня, ведь я твой наставник», — дал напутствие капитану Нестеров.

В регулярном чемпионате КХЛ Киселевич провёл 51 матч после возвращения из НХЛ, в котором отметился 18 (4+14) очками. В НХЛ защитник выступал в составе «Флориды Пантерз» и набрал 8 (0+8) очков в 32 играх при показателе полезности "-3".

Накануне главный тренер сборной России Алексей Кудашов объявил, что Киселевич станет капитаном сборной на Шведских играх, ассистентами назначены Анатолий Голышев («Автомобилист»), Рушан Рафиков («Локомотив») и Андрей Миронов («Динамо» М).

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» клуба.