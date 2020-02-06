Клиффорд — «Лос-Анджелесу»: ты всегда будешь моим домом вдали от дома
Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Клиффорд попрощался с «Лос-Анджелес Кингз», из которого был обменян в стан «кленовых листьев».
«Невероятные 10 лет. Не могу даже выразить словами. Люблю вас всех! Спасибо, @LAKings… Ты всегда будешь моим домом вдали от дома», — написал Клиффорд в «Твиттере».
Фото можно посмотреть в «твиттере» Кайла Клиффорда.
29-летний Клиффорд в нынешнем сезоне забросил шесть шайб и сделал восемь результативных передач в 53 матчах регулярки про 45 минутах штрафного времени. Канадский нападающий выступал за «королей» с сезона-2010/2011. В составе «Кингз» уроженец Эира дважды выигрывал Кубок Стэнли (2012, 2014). В общей сложности в НХЛ (с учётом плей-офф) Кайл сыграл 715 матчей.
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