Губарев: Даниил завершил карьеру. Врачи запретили играть в хоккей
Экс-генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев сообщил, что его сын Даниил Губарев завершил карьеру из-за последствий сотрясений мозга.
«Да, Даниил завершил карьеру. У него было много сотрясений, но самое последнее было очень серьёзным. Он лечится, есть определённые проблемы со здоровьем. Врачи запретили играть в хоккей. Были предложения поиграть, в частности в Чехии и Словакии. Чем сын будет заниматься в дальнейшем? Пока он учится», — сказал Губарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
28-летний Губарев дебютировал в КХЛ в сезоне-2014/2015, после чего на протяжении пяти сезонов защищал цвета «Трактора». За карьеру в клубе воспитанник магнитогорского хоккея провёл 213 матчей, в которых отметился 22 (8+14) очками.
Экс-форвард «Трактора» Губарев продолжит карьеру во второй лиге Словакии
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