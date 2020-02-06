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Игроки и тренерский штаб «Амура» получили зарплату за октябрь, ноябрь и декабрь

Игроки и тренерский штаб «Амура» получили зарплату за октябрь, ноябрь и декабрь
Хоккей / КХЛ 0

Игроки и тренерский штаб «Амура» получили зарплату за октябрь, ноябрь и декабрь, сообщает «Спорт Бизнес Online».

В конце ноября хабаровчане получили зарплату за июль и август, позднее им выплатили деньги за сентябрь. До этого хоккеисты получали лишь единовременные выплаты в размере 50 тыс. рублей. Таким образом, на сегодняшний день долгов перед командой у хабаровского клуба не осталось.

«Амур» набрал 52 очка в 54 матчах и занимает 10-е место в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на пять баллов, при этом имея три матча в запасе. Команда Александра Гулявцев ушла на перерыв, связанный с проведением третьего этапа Евротура, с четырёхматчевой победной серией. В первом матче после паузы «тигры» встретятся со СКА.

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