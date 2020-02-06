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Игроки «Торпедо» будут играть в форме с нашивками в память об Александре Скворцове

Игроки «Торпедо» будут играть в форме с нашивками в память об Александре Скворцове
Хоккей / КХЛ 0

Хоккеисты нижегородского «Торпедо» до конца текущего сезона будут играть в форме со специальными нашивками в память о недавно скончавшемся Александре Скворцове, информирует команда в «Твиттере».

«В память об олимпийском чемпионе оставшиеся игры текущего сезона команда „Торпедо“ проведёт с нашивками на форме с изображением нижегородской «Легенды 17», — указано в сообщении.

Посмотреть фото можно в «Твиттере».

Сегодня, 6 февраля, в Нижнем Новгороде состоялась церемония прощания со Скворцовым, которую посетили его бывшие партнёры по «Торпедо» и сборной СССР, а также действующие хоккеисты системы нижегородского клуба.

Скворцов в составе сборной СССР выигрывал олимпийское золото и серебро, также став трёхкратным чемпионом мира и бронзовым призёром мирового первенства.

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