Вратарь «Монреаля»: тренеры говорят, что в команде самый страшный грипп за 10 лет
Голкипер клуба «Монреаль Канадиенс» Чарли Линдгрен поделился мнением об эпидемии гриппа в команде. В ближайшее время в состав «Монреаля» после болезни вернутся вратарь Кэри Прайс и нападающий Джордан Уил, защитник Виктор Мёте и форвард Райан Полинг продолжат находится на карантине.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
«Наши тренеры говорят, что это самый страшный грипп за последние 10 лет. Больницы переполнены, и это также коснулось нашей команды. Мы должны быть осторожны, заботиться о нашем здоровье, мыть руки и хорошо спать», — приводит слова Линдгрена официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
В следующем матче «Монреаль» встретится с «Анахайм Дакс», матч пройдёт завтра, 7 февраля.
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