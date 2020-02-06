Вратарь «Монреаля»: тренеры говорят, что в команде самый страшный грипп за 10 лет

Голкипер клуба «Монреаль Канадиенс» Чарли Линдгрен поделился мнением об эпидемии гриппа в команде. В ближайшее время в состав «Монреаля» после болезни вернутся вратарь Кэри Прайс и нападающий Джордан Уил, защитник Виктор Мёте и форвард Райан Полинг продолжат находится на карантине.



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«Наши тренеры говорят, что это самый страшный грипп за последние 10 лет. Больницы переполнены, и это также коснулось нашей команды. Мы должны быть осторожны, заботиться о нашем здоровье, мыть руки и хорошо спать», — приводит слова Линдгрена официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



В следующем матче «Монреаль» встретится с «Анахайм Дакс», матч пройдёт завтра, 7 февраля.