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Генменеджер клуба НХЛ: если бы в «Монреале» были умны, то сохранили бы Ковальчука

Генменеджер клуба НХЛ: если бы в «Монреале» были умны, то сохранили бы Ковальчука
Хоккей / НХЛ 0

Издание TSN провело анонимный опрос среди нескольких функционеров НХЛ по поводу ситуации с нападающим «Монреаль Канадиенс» Ильёй Ковальчуком. Клуб может обменять форварда в дедлайн.

«Если бы в «Монреале» были умны, то сохранили бы Ковальчука. Он стал для них отличным подписанием», — рассказал генменеджер.

В последнем матче российский нападающий «Монреаля» провёл на льду 20 минут 39 секунд, именно он стал единственным, кто смог забросить буллит в послематчевой серии, который стал для «Монреаля» победным во встрече с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:4 Б). Всего на счету Ковальчука 10 (5+5) очков в 13 матчах за канадский клуб, двусторонний контракт с которым рассчитан до конца сезона.

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