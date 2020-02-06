Генменеджер клуба НХЛ: если бы в «Монреале» были умны, то сохранили бы Ковальчука
Издание TSN провело анонимный опрос среди нескольких функционеров НХЛ по поводу ситуации с нападающим «Монреаль Канадиенс» Ильёй Ковальчуком. Клуб может обменять форварда в дедлайн.
«Если бы в «Монреале» были умны, то сохранили бы Ковальчука. Он стал для них отличным подписанием», — рассказал генменеджер.
В последнем матче российский нападающий «Монреаля» провёл на льду 20 минут 39 секунд, именно он стал единственным, кто смог забросить буллит в послематчевой серии, который стал для «Монреаля» победным во встрече с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:4 Б). Всего на счету Ковальчука 10 (5+5) очков в 13 матчах за канадский клуб, двусторонний контракт с которым рассчитан до конца сезона.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
«Обмен не является планом «А» для Ковальчука». Илья останется в «Монреале»?
Канадские журналисты рассуждают о том, что опытный снайпер принесёт клубу больше пользы, чем драфт-пики.
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