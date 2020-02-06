Стал известен состав сборной России на матч с Финляндией на Евротуре

Стал известен состав сборной России на матч с Финляндией в рамках очередного этапа Евротура — Шведских игр, информирует Федерация хоккея России в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 6 февраля, начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Турнирная таблица и календарь Евротура



Состав России



Билялов (Самонов);

Миронов — Дронов, Зернов — Швец-Роговой — Голышев;

Галенюк — Рафиков, К. Марченко — Морозов — Подколзин;

Киселевич — Романов, Шаров — Светлаков — Мамин;

Лямкин — Сергеев, Денисенко — А. Галимов — Каюмов, Игумнов.



Киселевич — капитан сборной России на Шведских играх, ассистенты — Анатолий Голышев («Автомобилист»), Рушан Рафиков («Локомотив») и Андрей Миронов («Динамо» М).