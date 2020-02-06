Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Стал известен состав сборной России на матч с Финляндией на Евротуре

Стал известен состав сборной России на матч с Финляндией на Евротуре
Хоккей / Евротур 0

Стал известен состав сборной России на матч с Финляндией в рамках очередного этапа Евротура — Шведских игр, информирует Федерация хоккея России в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 6 февраля, начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Турнирная таблица и календарь Евротура

Состав России

Билялов (Самонов);
Миронов — Дронов, Зернов — Швец-Роговой — Голышев;
Галенюк — Рафиков, К. Марченко — Морозов — Подколзин;
Киселевич — Романов, Шаров — Светлаков — Мамин;
Лямкин — Сергеев, Денисенко — А. Галимов — Каюмов, Игумнов.

Киселевич — капитан сборной России на Шведских играх, ассистенты — Анатолий Голышев («Автомобилист»), Рушан Рафиков («Локомотив») и Андрей Миронов («Динамо» М).

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020