Кодола — о возвращении в сборную Беларуси: в России очень большая конкуренция

Нападающий «Северстали» Владислав Кодола рассказал, почему принял решение вернуться в сборную Беларуси. Ранее форвард провёл несколько матчей за олимпийскую сборную России.



«Вызов в сборную Беларуси — это серьёзный шаг в моей карьере. Я принял решение вернуться – и для меня этот момент многое значит. Очень хочу хорошо выступить и зарекомендовать себя только с положительной стороны. Буду стараться и выкладываться на полную. Очень хочется попасть в составе сборной Беларуси на майский чемпионат мира и показать там хороший результат.



Возможно, национальная сборная России и была рядом. Но всё-таки там очень большая конкуренция. Я принял решение вернуться после разговора с Михаилом Захаровым. Обсуждал ситуацию и с агентом, и с отцом. Разумеется, на мой выбор повлиял и тот момент, что при удачном стечении обстоятельств могу сыграть на чемпионате мира – это мечта любого хоккеиста. Принял решение – и не жалею. Хочу работать на благо сборной Беларуси», — цитирует игрока официальный сайт ФХРБ.