Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кодола — о возвращении в сборную Беларуси: в России очень большая конкуренция

Кодола — о возвращении в сборную Беларуси: в России очень большая конкуренция
Хоккей / Прочие 0

Нападающий «Северстали» Владислав Кодола рассказал, почему принял решение вернуться в сборную Беларуси. Ранее форвард провёл несколько матчей за олимпийскую сборную России.

«Вызов в сборную Беларуси — это серьёзный шаг в моей карьере. Я принял решение вернуться – и для меня этот момент многое значит. Очень хочу хорошо выступить и зарекомендовать себя только с положительной стороны. Буду стараться и выкладываться на полную. Очень хочется попасть в составе сборной Беларуси на майский чемпионат мира и показать там хороший результат.

Возможно, национальная сборная России и была рядом. Но всё-таки там очень большая конкуренция. Я принял решение вернуться после разговора с Михаилом Захаровым. Обсуждал ситуацию и с агентом, и с отцом. Разумеется, на мой выбор повлиял и тот момент, что при удачном стечении обстоятельств могу сыграть на чемпионате мира – это мечта любого хоккеиста. Принял решение – и не жалею. Хочу работать на благо сборной Беларуси», — цитирует игрока официальный сайт ФХРБ.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020