«Куньлунь» может сыграть в Минске в случае выхода в плей-офф

Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» прокомментировал информацию, согласно которой в случае выхода в плей-офф может провести домашние матчи в Минске.



«В случае попадания нашего клуба в плей-офф Минск будет рассматриваться как один из вариантов для проведения домашних матчей „Куньлуня“. Окончательное решение будет принято позже», — пояснили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе «Куньлуня».



Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 28 тыс. человек.