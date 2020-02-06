Мессье: поражает умение Овечкина избегать травм, несмотря на жёсткий стиль

Легендарный нападающий Марк Мессье поделился мнением о сильных сторонах российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.



«Что меня поражает в Овечкине больше всего? Его умение избегать травм, хотя об этом нечасто говорят. Он всегда был приверженцем жёсткого стиля игры, но при этом умудрялся избегать серьёзных травм. Что ещё можно требовать от игрока, вокруг которого строится команда?



Его талант вдохновил целое поколение. Овечкин — яркий пример того, каким должен быть хоккей, с какой страстью в него нужно играть», — приводит слова Мессье The Athletic.



В текущем сезоне Овечкин обошёл Мессье в списке лучших снайперов за всю историю лиги. На счету россиянина 698 голов, а у канадца — 694.

Овечкина не остановить! Какие ещё рекорды покорятся русскому снайперу в этом сезоне Грядущие 700 голов – это лишь верхушка айсберга.