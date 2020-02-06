Тарасенко приступил к тренировкам с командой, но с ограничением контакта
Форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко приступил к тренировкам с командой, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Лу Корач. Как сообщается, российский форвард работает с ограничением контактной борьбы.
Посмотреть видео можно в «Твиттере».
Напомним, Тарасенко травмировал плечо в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз». Владимир получил повреждение практически на старте встречи. Позже он перенёс операцию. Согласно прогнозам, его возвращение в строй можно ожидать лишь в апреле.
Всего в нынешнем сезоне он успел принять участие в 10 встречах, набрав в них 10 очков (3+7).
После 54 матчей регулярного чемпионата «Сент-Луис» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, записав на свой счёт 72 очка.
Восстановление Тарасенко затягивается, клуб хочет знать срок возвращения до дедлайна
Читайте также
- 6 февраля 2020
-
19:52
-
19:46
-
19:40
-
19:38
-
19:06
-
19:00
-
18:43
-
18:15
-
18:00
-
17:54
-
17:30
-
16:48
-
16:28
-
16:10
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:04
-
14:40
-
14:31
-
14:25
-
14:00
-
13:45
-
13:20
-
13:00
-
12:35
-
12:17
-
12:10
-
11:47
-
11:35
-
11:22
-
11:10
-
10:55
-
10:34
Партнерский контент