Тарасенко приступил к тренировкам с командой, но с ограничением контакта

Форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко приступил к тренировкам с командой, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Лу Корач. Как сообщается, российский форвард работает с ограничением контактной борьбы.



Посмотреть видео можно в «Твиттере».



Напомним, Тарасенко травмировал плечо в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз». Владимир получил повреждение практически на старте встречи. Позже он перенёс операцию. Согласно прогнозам, его возвращение в строй можно ожидать лишь в апреле.



Всего в нынешнем сезоне он успел принять участие в 10 встречах, набрав в них 10 очков (3+7).



После 54 матчей регулярного чемпионата «Сент-Луис» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, записав на свой счёт 72 очка.

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