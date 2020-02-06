Ковальчук начнёт переговоры о контракте с «Монреалем» через пару недель
Нападающий «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук начнёт переговоры о новом контракте с клубом через пару недель, сообщил североамериканский журналист Джон Лу в «Твиттере». Как сообщается, россиянин пока сосредоточен на выступлении своей команды в регулярном чемпионате.
Ранее Ковальчук подписал минимальный контракт с «Монреалем» до конца текущего сезона, соглашение является двусторонним. В последнем матче российский нападающий «Монреаля» провёл на льду 20 минут 39 секунд. Именно он стал единственным, кто смог в послематчевой серии забросить буллит, который стал для «Монреаля» победным во встрече с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:4 Б). Всего на счету Ковальчука 10 (5+5) очков в 13 матчах за канадский клуб.
«Обмен не является планом «А» для Ковальчука». Илья останется в «Монреале»?
Канадские журналисты рассуждают о том, что опытный снайпер принесёт клубу больше пользы, чем драфт-пики.
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