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Уэбер пополнил список травмированных «Монреаля»

Уэбер пополнил список травмированных «Монреаля»
Хоккей / НХЛ 0

Клуб НХЛ «Монреаль Канадиенс» занёс в список травмированных защитника Ши Уэбера, информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги. 34-летний хоккеист получил повреждение нижней части тела и буден вынужден пропустить не менее недели.

Уэбер получил травму во вторник в матче с «Нью-Джерси Девилз», сообщил главный тренер «Канадиенс» Клод Жюльен.

Всего в 55 матчах текущего регулярного чемпионата на счёту Уэбера 34 (13+21) очка при показателе полезности «–8».

Из команды Американской хоккейной лиги «Лаваль» на замену вызван Ксавье Улле. В 19 матчах за «Канадиенс» в прошлом сезоне защитник отдал три результативные передачи, а всего в 160 играх в НХЛ за «Монреаль» и «Детройт Ред Уингз» набрал 26 (5+21) очков.

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