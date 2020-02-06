Уэбер пополнил список травмированных «Монреаля»

Клуб НХЛ «Монреаль Канадиенс» занёс в список травмированных защитника Ши Уэбера, информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги. 34-летний хоккеист получил повреждение нижней части тела и буден вынужден пропустить не менее недели.



Уэбер получил травму во вторник в матче с «Нью-Джерси Девилз», сообщил главный тренер «Канадиенс» Клод Жюльен.



Всего в 55 матчах текущего регулярного чемпионата на счёту Уэбера 34 (13+21) очка при показателе полезности «–8».



Из команды Американской хоккейной лиги «Лаваль» на замену вызван Ксавье Улле. В 19 матчах за «Канадиенс» в прошлом сезоне защитник отдал три результативные передачи, а всего в 160 играх в НХЛ за «Монреаль» и «Детройт Ред Уингз» набрал 26 (5+21) очков.