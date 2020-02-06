«Лександ» интересовался Спунером, но минское «Динамо» запросило $ 500 тыс.

Шведский хоккейный клуб «Лександ» проявлял интерес к нападающему минского «Динамо» Райану Спунеру, сообщил генеральный менеджер «Лександа» Томас Йоханссон.



«Мы интересовались Спунером, но «Динамо» запросило в качестве компенсации безумные деньги — $ 500 тыс. Прекрасно понимаю, что они хотят заработать, но в нашей лиге никто таких денег за игрока платить не будет. Мы будем продолжать поиск хоккеистов, несмотря на ограниченный бюджет. Большинство хороших игроков нам недоступно», — цитирует Йоханссона Hockeyews.se.



28-летний Спунер в текущем регулярном чемпионате КХЛ принял участие в 35 встречах, записав на свой счёт 29 (7+22) очков при показателе полезности «–24» и четырёх минутах штрафного времени.

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