Гертл перенёс операцию и не сыграет в сезоне-2019/2020, Джиордано избежал серьёзной травмы
Форвард «Сан-Хосе Шаркс» Томаш Гертл успешно перенёс операцию на левом колене, информирует американская команда в «Твиттере». Хоккеист будет восстаналиваться до начала тренировочного лагеря к сезону-2020/2021.
Ранее стало известно, что чешский форвард травмировал крестообразные связки. Он получил травму в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ванкувером» (2:5). 26-летний форвард является одним из лидеров «Сан-Хосе». Гертл в 48 матчах регулярного чемпионата НХЛ текущего сезона набрал 36 (16+20) очков при показателе полезности «–18».
Также стало известно, что защитник «Калгари Флэймз» Марк Джиордано избежал серьёзной травмы. Тем не менее, ветеран пропустит какое-то время из-за повреждения подколенного сухожилия.
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