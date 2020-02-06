Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Гертл перенёс операцию и не сыграет в сезоне-2019/2020, Джиордано избежал серьёзной травмы

Гертл перенёс операцию и не сыграет в сезоне-2019/2020, Джиордано избежал серьёзной травмы
Хоккей / НХЛ 0

Форвард «Сан-Хосе Шаркс» Томаш Гертл успешно перенёс операцию на левом колене, информирует американская команда в «Твиттере». Хоккеист будет восстаналиваться до начала тренировочного лагеря к сезону-2020/2021.

Ранее стало известно, что чешский форвард травмировал крестообразные связки. Он получил травму в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ванкувером» (2:5). 26-летний форвард является одним из лидеров «Сан-Хосе». Гертл в 48 матчах регулярного чемпионата НХЛ текущего сезона набрал 36 (16+20) очков при показателе полезности «–18».

Также стало известно, что защитник «Калгари Флэймз» Марк Джиордано избежал серьёзной травмы. Тем не менее, ветеран пропустит какое-то время из-за повреждения подколенного сухожилия.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020