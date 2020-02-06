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Сборная России проиграла Финляндии в дебютном матче Шведских игр

Сборная России проиграла Финляндии в дебютном матче Шведских игр
Хоккей / Евротур 0

Сборная России в стартовом матче Шведских игр — очередного этапа Еврохоккейтура — проиграла команде Финляндии со счётом 0:3.

Турнирная таблица и календарь Еврохоккейтура

Подопечные Алексея Кудашова провалили старт встречи, пропустив три шайбы за семь первых минут. После третьего гола голкипера Тимура Билялова в воротах сборной России заменил Александр Самонов. У финнов заброшенными шайбами отметились Теэму Пулккинен, Юлиус Няттинен и Юлиус Юнттила. Второй период прошёл без голов. Не увидели зрители заброшенных шайб и в последние 20 минут встречи, несмотря на достаточное количество опасных моментов с обеих сторон.

В параллельном матче играют команды Чехии и Швеции, после первого периода чешская сборная ведёт в счёте — 1:0.

Еврохоккейтур. Хоккейные игры Beijer
06 февраля 2020, четверг. 19:30 МСК
Финляндия
Окончен
3 : 0
Россия
1:0 Пулккинен – 00:32' (5x5)   2:0 Няттинен (Койвисто) – 05:43' (5x5)   3:0 Юнттила (Виттасмяки, Карьялайнен) – 06:54' (5x5)
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