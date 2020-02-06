Сборная России проиграла Финляндии в дебютном матче Шведских игр

Сборная России в стартовом матче Шведских игр — очередного этапа Еврохоккейтура — проиграла команде Финляндии со счётом 0:3.



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Подопечные Алексея Кудашова провалили старт встречи, пропустив три шайбы за семь первых минут. После третьего гола голкипера Тимура Билялова в воротах сборной России заменил Александр Самонов. У финнов заброшенными шайбами отметились Теэму Пулккинен, Юлиус Няттинен и Юлиус Юнттила. Второй период прошёл без голов. Не увидели зрители заброшенных шайб и в последние 20 минут встречи, несмотря на достаточное количество опасных моментов с обеих сторон.



В параллельном матче играют команды Чехии и Швеции, после первого периода чешская сборная ведёт в счёте — 1:0.