Самонов — лучший игрок сборной России в матче с Финляндией
Сборная России проиграла команде Финляндии со счётом 0:3 в стартовом матче Шведских игр — очередного этапа Еврохоккейтура.
Турнирная таблица и календарь Еврохоккейтура
В составе сборной России лучшим игроком признан голкипер Александр Самонов, вышедший на замену в первом периоде.
Подопечные Алексея Кудашова провалили старт встречи, пропустив три шайбы за семь первых минут. После третьего гола голкипера Тимура Билялова в воротах сборной России заменил Самонов. У финнов заброшенными шайбами отметились Теэму Пулккинен, Юлиус Няттинен и Юлиус Юнттила. Второй период прошёл без голов. Не увидели зрители заброшенных шайб и в последние 20 минут встречи, несмотря на достаточное количество опасных моментов с обеих сторон.
Сборная России проиграла Финляндии в дебютном матче Шведских игр
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