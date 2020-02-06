Кудашов: сборная России играла мягенько, была большая нервозность

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов подвёл итоги матча с Финляндией (0:3) на Евротуре.



«Начало мы прозевали однозначно, настраивали ребят, но всё равно проспали начало. Со второго периода игру выравняли, но не хватало завершения — очень мягенько играли, нужно агрессивнее в атаке быть. Со второго периода начало просматриваться то, что мы хотели видеть, контролировали шайбу, но голов это не принесло. Из позитива можно отметить звено Морозова, они неплохо сыграли.



Нервозность была большая сегодня. Для многих ребят это был первый матч в сборной. Мы говорили, что здесь другой хоккей, другие скорости, что надо быстрее бегать, быстрее соображать, силовая борьба другая. Теперь ребята это сами увидели и поняли, что их ждёт.



Билялов сегодня не планировался, но случился форс-мажор. Игорь Бобков приболел немного. С Тимуром всё в порядке, нормальное состояние. Его поддержали, всё нормально», — цитирует тренера РИА «Новости».

Молодёжь «перегорела», Билялов дрогнул. Финны нокаутировали сборную России за 7 минут Валерий Брагин пока не помог, но шансов ещё будет достаточно.