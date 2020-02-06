Самонов: в последнее время мне удаётся играть хорошо

Голкипер сборной России Александр Самонов поделился впечатлениями от проигранного матча с командой Финляндии на Евротуре (0:3). Вратарь вышел на замену в первом периоде и в оставшееся время сохранил ворота «сухими».



«Не ждал, что выйду на лёд, но вратарь всегда должен быть готов. Команда не выдержала стартовый натиск, ошибки допустили немножко — волнение было, наверное. Но ничего, потом собрались, неплохой хоккей показывали. Не удалось забить, но наверстаем в следующих играх. Не знаю, что с Игорем Бобковым, который планировался на игру сегодня. Недомогание, как я понял, и тренеры решили перестраховаться. В последнее время удается хорошо играть, дай бог, чтобы дальше так продолжалось», — приводит слова Самонова РИА «Новости».



Молодёжь «перегорела», Билялов дрогнул. Финны нокаутировали сборную России за 7 минут Валерий Брагин пока не помог, но шансов ещё будет достаточно.