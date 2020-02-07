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Назаров: сборная России строится на молодёжке, лично мне нравится Романов

Назаров: сборная России строится на молодёжке, лично мне нравится Романов
Хоккей / Евротур 0

Известный хоккейный тренер Андрей Назаров поделился впечатлениями от матча сборных России и Финляндии на Шведских играх (0:3), отдельно отметив в составе россиян действия защитника Александра Романова.

«Посмотрел матч Финляндия — Россия. Разобрал его, было всё чётко и правильно. Призываю сейчас же прекратить критиковать нашу сборную. Вы вспомните, как начинали Третьяк, Фетисов, тот же Макаров. Конечно, я знаю, что изначально сборная России отправилась в Финляндию, а затем и в Швецию в экспериментальном составе на Евротур, но ведь это же наша молодёжь!

Хватит ругать парней и всю нашу сборную России, а то я только и слушаю ругань в их адрес. Сборная России будет строиться на молодёжи? Да, разумеется! Кого мог бы отметить? Мне очень понравился защитник Александр Романов. Он выиграл серебряные медали чемпионата мира и был главным мотором сборной на лавке. Нам нужны такие защитники, как Романов», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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