Назаров: сборная России строится на молодёжке, лично мне нравится Романов

Известный хоккейный тренер Андрей Назаров поделился впечатлениями от матча сборных России и Финляндии на Шведских играх (0:3), отдельно отметив в составе россиян действия защитника Александра Романова.
«Посмотрел матч Финляндия — Россия. Разобрал его, было всё чётко и правильно. Призываю сейчас же прекратить критиковать нашу сборную. Вы вспомните, как начинали Третьяк, Фетисов, тот же Макаров. Конечно, я знаю, что изначально сборная России отправилась в Финляндию, а затем и в Швецию в экспериментальном составе на Евротур, но ведь это же наша молодёжь!
Хватит ругать парней и всю нашу сборную России, а то я только и слушаю ругань в их адрес. Сборная России будет строиться на молодёжи? Да, разумеется! Кого мог бы отметить? Мне очень понравился защитник Александр Романов. Он выиграл серебряные медали чемпионата мира и был главным мотором сборной на лавке. Нам нужны такие защитники, как Романов», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 7 февраля 2020
-
00:46
- 6 февраля 2020
-
23:58
-
23:30
-
23:15
-
23:00
-
22:41
-
22:19
-
21:50
-
21:46
-
21:10
-
20:53
-
20:34
-
20:25
-
20:16
-
19:52
-
19:46
-
19:40
-
19:38
-
19:06
-
19:00
-
18:43
-
18:15
-
18:00
-
17:54
-
17:30
-
16:48
-
16:28
-
16:10
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:04
-
14:40
-
14:31