Матч с «Питтсбургом» станет для Кучерова 500-м в НХЛ

Сегодня, 7 января, в 3:00 мск в Тампе на стадионе «Амали-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» примет «Питтсбург Пингвинз».

Для российского нападающего «Тампы» Никиты Кучерова этот матч станет 500-м в НХЛ. В нынешнем сезоне россиянин провёл 52 матча, в которых забил 24 гола и сделал 39 результативных передач.

Всего за карьеру в НХЛ Кучеров набрал 525 (212+313) очков в 499 играх.

На данный момент «Тампа-Бэй Лайтнинг» занимает четвёртое место в Восточной Конференции. «Питтсбург Пингвинз» в свою очередь располагается на третьем месте.

Расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги можно посмотреть на «Чемпионате».