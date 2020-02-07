Матч с «Питтсбургом» станет для Кучерова 500-м в НХЛ
Сегодня, 7 января, в 3:00 мск в Тампе на стадионе «Амали-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» примет «Питтсбург Пингвинз».
Для российского нападающего «Тампы» Никиты Кучерова этот матч станет 500-м в НХЛ. В нынешнем сезоне россиянин провёл 52 матча, в которых забил 24 гола и сделал 39 результативных передач.
Всего за карьеру в НХЛ Кучеров набрал 525 (212+313) очков в 499 играх.
На данный момент «Тампа-Бэй Лайтнинг» занимает четвёртое место в Восточной Конференции. «Питтсбург Пингвинз» в свою очередь располагается на третьем месте.
Расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги можно посмотреть на «Чемпионате».
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У Никиты 10 очков в 5 матчах и крутой гол «Анахайму».
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