Ковальчук ответил на вопрос о возможном продлении контракта с «Монреалем»

«Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук ответил на вопрос о возможном продлении контракта с клубом.
«Мне здесь всё нравится. Это особенная команда. Было бы хорошо остаться. Давайте поговорим об этом недели через две. Важно бороться. Сейчас это единственное, что у меня на уме», — приводит слова Ковальчука La Presse.
Ковальчук в январе подписал двусторонний контракт с «Монреалем» на сумму $ 700 тыс. до конца сезона. В случае если его понизят в АХЛ, зарплата составит $ 70 тыс.
В последнем матче российский нападающий «Монреаля» провёл на льду 20 минут 39 секунд, именно он стал единственным, кто смог забросить буллит в послематчевой серии, который стал для «Монреаля» победным во встрече с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:4 Б). Всего на счету Ковальчука 10 (5+5) очков в 13 матчах за канадский клуб, двусторонний контракт с которым рассчитан до конца сезона.
- 7 февраля 2020
-
03:36
-
02:43
-
01:29
-
00:46
- 6 февраля 2020
-
23:58
-
23:30
-
23:15
-
23:00
-
22:41
-
22:19
-
21:50
-
21:46
-
21:10
-
20:53
-
20:34
-
20:25
-
20:16
-
19:52
-
19:46
-
19:40
-
19:38
-
19:06
-
19:00
-
18:43
-
18:15
-
18:00
-
17:54
-
17:30
-
16:48
-
16:28
-
16:10
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15