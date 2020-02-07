Ковальчук ответил на вопрос о возможном продлении контракта с «Монреалем»

«Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук ответил на вопрос о возможном продлении контракта с клубом.

«Мне здесь всё нравится. Это особенная команда. Было бы хорошо остаться. Давайте поговорим об этом недели через две. Важно бороться. Сейчас это единственное, что у меня на уме», — приводит слова Ковальчука La Presse.

Ковальчук в январе подписал двусторонний контракт с «Монреалем» на сумму $ 700 тыс. до конца сезона. В случае если его понизят в АХЛ, зарплата составит $ 70 тыс.

В последнем матче российский нападающий «Монреаля» провёл на льду 20 минут 39 секунд, именно он стал единственным, кто смог забросить буллит в послематчевой серии, который стал для «Монреаля» победным во встрече с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:4 Б). Всего на счету Ковальчука 10 (5+5) очков в 13 матчах за канадский клуб, двусторонний контракт с которым рассчитан до конца сезона.