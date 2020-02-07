Сергачёв открыл счёт в матче с «Питтсбургом», забив 8-й гол в сезоне НХЛ. Видео

В Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» примет «Питтсбург Пингвинз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. Открыл счёт в матче российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв. Результативными передачами отметились Виктор Хедман и Тайлер Джонсон.

Видео с голом Сергачёва можно посмотреть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

Таким образом, россиянин забил 8-й гол в сезоне НХЛ. Теперь на счету игрока 27 (8+19) очков, которые он набрал в 54 играх сезона.

Всего за карьеру в НХЛ Сергачёв провёл 212 матчей, в которых забил 23 гола и сделал 76 результативных передач.