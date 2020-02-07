Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кучеров отметился результативной передачей в 500-м матче в НХЛ. Видео

Кучеров отметился результативной передачей в 500-м матче в НХЛ. Видео
Хоккей / НХЛ 0

В Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» примет «Питтсбург Пингвинз».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 2:0 в пользу хозяев. Второй гол за «Тампу» забил Стивен Стэмкос. Результативной передачей отметился российский нападающий Никита Кучеров.

Видео с передачей Кучерова можно посмотреть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

Для Кучерова этот матч стал 500-м в НХЛ. В нынешнем сезоне россиянин провёл 53 матча, в которых забил 24 гола и сделал 40 результативных передач.

Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге Кучеров набрал 526 (212+314) очков в 500 играх.

Сергачёв открыл счёт в матче с «Питтсбургом», забив 8-й гол в сезоне НХЛ. Видео
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020