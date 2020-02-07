Кучеров отметился результативной передачей в 500-м матче в НХЛ. Видео

В Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» примет «Питтсбург Пингвинз».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 2:0 в пользу хозяев. Второй гол за «Тампу» забил Стивен Стэмкос. Результативной передачей отметился российский нападающий Никита Кучеров.

Видео с передачей Кучерова можно посмотреть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

Для Кучерова этот матч стал 500-м в НХЛ. В нынешнем сезоне россиянин провёл 53 матча, в которых забил 24 гола и сделал 40 результативных передач.

Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге Кучеров набрал 526 (212+314) очков в 500 играх.