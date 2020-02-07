Ничушкин забил 10-й гол в сезоне НХЛ. Видео
В Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимает «Колорадо Эвеланш».
На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу гостей. Гол забил российский нападающий Валерий Ничушкин. Результативную передачу на свой счёт записал Андре Бураковски.
Видео с голом Ничушкина можно посмотреть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.
Ничушкин забил 10-й гол в сезоне НХЛ. Теперь на счету россиянина 22 (10+12) очка, которые он набрал в 47 играх сезона.
Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге Ничушкин провёл 270 матчей, забив 33 гола и сделав 63 результативные передачи.
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