Ничушкин забил 10-й гол в сезоне НХЛ. Видео

В Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимает «Колорадо Эвеланш».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу гостей. Гол забил российский нападающий Валерий Ничушкин. Результативную передачу на свой счёт записал Андре Бураковски.

Видео с голом Ничушкина можно посмотреть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

Ничушкин забил 10-й гол в сезоне НХЛ. Теперь на счету россиянина 22 (10+12) очка, которые он набрал в 47 играх сезона.

Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге Ничушкин провёл 270 матчей, забив 33 гола и сделав 63 результативные передачи.