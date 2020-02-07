Малкин забил гол в ворота Василевского. Видео

В Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» примет «Питтсбург Пингвинз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:1 в пользу хозяев. В составе «Питтсбурга» гол на свой счёт записал российский нападающий Евгений Малкин, поразив ворота российского голкипера Андрея Василевского. Результативными передачами отметились Патрик Хёрнквист и Крис Летанг.

Видео с голом Малкина можно посмотреть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

Малкин забил 17-й гол в сезоне НХЛ. Теперь на счету россиянина 55 очков, которые он набрал в 40 играх сезона.

Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге Малкин провёл 892 матча, в которых забил 408 голов и сделал 649 результативных передач.