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«Нью-Джерси» прервал 3-матчевую серию поражений, всухую разгромив «Филадельфию»

«Нью-Джерси» прервал 3-матчевую серию поражений, всухую разгромив «Филадельфию»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча проходила на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 5:0.

В составе «Дэвилз» заброшенными шайбами отметились Блейк Коулман, Дэймон Сиверсон, Павел Заха и Майлз Вуд, на счету которого дубль.

Российский нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев провёл на льду 16 минут и 10 секунд и результативными действиями не отметился, завершив встречу с показателем полезности «+1».

Защитник «Флайерз» Иван Проворов провёл на площадке 23 минуты и 52 секунды. В его активе 3 броска по воротам, 3 заблокированных бросков, 1 силовой приём и 3 перехвата. Коэффициент полезности составил «-1».

«Нью-Джерси Дэвилз», прервав 3-матчевую серию поражений, набрал 48 очков в 53 встречах и занимает 14-е место в Восточной конференции. «Филадельфия Флайерз» (65) – 7-е.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 февраля 2020, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
0 : 5
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Коулман (Зейджак, Суббэн) – 00:13' (5x5)   0:2 Сиверсон (Блэквуд) – 21:38' (5x4)   0:3 Заха (Руни) – 41:10' (4x5)   0:4 Вуд – 44:23' (5x5)   0:5 Вуд (Мюллер) – 51:16' (5x5)

В другом матче «Нью-Йорк Айлендерс» нанёс «Лос-Анджелес Кингз» третье поражение кряду, обыграв их со счётом 5:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 февраля 2020, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Хаттон (Кемпе, Лизотт) – 10:20' (5x5)   0:2 Иафалло – 17:20' (5x5)   1:2 Дэл Колл (Бойчак, Ледди) – 21:40' (5x5)   1:3 Льюис (Амадио, Хаттон) – 27:09' (5x5)   2:3 Беллоуз (Бовиллье, Брассар) – 30:22' (5x5)   3:3 Мартин (Тэйвз, Пулок) – 40:23' (5x5)   4:3 Беллоуз (Брассар, Ли) – 52:10' (5x5)   5:3 Ли (Нельсон) – 59:47' (en)
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