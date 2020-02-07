«Нью-Джерси» прервал 3-матчевую серию поражений, всухую разгромив «Филадельфию»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча проходила на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 5:0.
В составе «Дэвилз» заброшенными шайбами отметились Блейк Коулман, Дэймон Сиверсон, Павел Заха и Майлз Вуд, на счету которого дубль.
Российский нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев провёл на льду 16 минут и 10 секунд и результативными действиями не отметился, завершив встречу с показателем полезности «+1».
Защитник «Флайерз» Иван Проворов провёл на площадке 23 минуты и 52 секунды. В его активе 3 броска по воротам, 3 заблокированных бросков, 1 силовой приём и 3 перехвата. Коэффициент полезности составил «-1».
«Нью-Джерси Дэвилз», прервав 3-матчевую серию поражений, набрал 48 очков в 53 встречах и занимает 14-е место в Восточной конференции. «Филадельфия Флайерз» (65) – 7-е.
В другом матче «Нью-Йорк Айлендерс» нанёс «Лос-Анджелес Кингз» третье поражение кряду, обыграв их со счётом 5:3.
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