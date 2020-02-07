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2 очка Кучерова помогли «Тампе» одержать 5-ю победу подряд, обыграв «Питтсбург»

2 очка Кучерова помогли «Тампе» одержать 5-ю победу подряд, обыграв «Питтсбург»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2, которая стала для них 5-й подряд.

Голами в составе «Тампы» отличились Михаил Сергачёв, Стивен Стэмкос, Энтони Чирелли и Никита Кучеров, забросивший в пустые ворота. У «Питтсбурга» — Евгений Малкин и Джон Марино.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду 16 минут 37 секунд и набрал 2 (1+1) очка, завершив встречу с показателем полезности «+1». Игровое время защитника «молний» Михаила Сергачёва, отметившегося голом, составило 21 минуту и 30 секунд при показателе полезности «+2».

Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 29 бросков из 31, установив новый клубный рекорд — 17 подряд матчей без поражений в основное время.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на площадке 22 минуты и 3 секунды, набрав 2 (1+1) очка при коэффициенте полезности «+2».

«Тампа-Бэй Лайтнинг», набрав 73 очка в 54 встречах, занимает 3-е место в Восточной конференции. «Питтсбург Пингвинз» (71) – 4-е.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 февраля 2020, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Сергачёв (Хедман, Джонсон) – 09:04' (6x3)   2:0 Стэмкос (Пойнт, Кучеров) – 12:55' (5x5)   2:1 Малкин (Хёрнквист, Летанг) – 29:25' (5x5)   3:1 Чирелли (Хедман, Палат) – 29:57' (5x5)   3:2 Марино (Малкин) – 43:20' (5x5)   4:2 Кучеров (Хедман, Василевский) – 59:27' (en)
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