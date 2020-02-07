2 очка Кучерова помогли «Тампе» одержать 5-ю победу подряд, обыграв «Питтсбург»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2, которая стала для них 5-й подряд.

Голами в составе «Тампы» отличились Михаил Сергачёв, Стивен Стэмкос, Энтони Чирелли и Никита Кучеров, забросивший в пустые ворота. У «Питтсбурга» — Евгений Малкин и Джон Марино.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду 16 минут 37 секунд и набрал 2 (1+1) очка, завершив встречу с показателем полезности «+1». Игровое время защитника «молний» Михаила Сергачёва, отметившегося голом, составило 21 минуту и 30 секунд при показателе полезности «+2».

Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 29 бросков из 31, установив новый клубный рекорд — 17 подряд матчей без поражений в основное время.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на площадке 22 минуты и 3 секунды, набрав 2 (1+1) очка при коэффициенте полезности «+2».

«Тампа-Бэй Лайтнинг», набрав 73 очка в 54 встречах, занимает 3-е место в Восточной конференции. «Питтсбург Пингвинз» (71) – 4-е.