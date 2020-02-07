«Вегас» на выезде разгромил «Флориду». Бобровского заменили после 6 пропущенных шайб

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча проходила на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 7:2.

В составе «Вегаса» голами отметились Нейт Шмидт (1+1), Ши Теодор (1+1), Джонатан Маршессо и дублями отметились Макс Пасиоретти (2+1) и Марк Стоун (2+3). У «Флориды» — Майк Хоффман и Винсент Трочек.

Российский нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов, проведя на льду 13 минут и 31 секунду, не отметился результативными действиями, завершив встречу с показателем полезности «-3». В его активе 1 бросок по воротам и 2 минуты штрафа.

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 23 броска из 29 и был заменён на 9-й минуте третьего периода после 6-й пропущенной шайбы.

«Вегас Голден Найтс», набрав 63 очка в 56 встречах, занимает 6-е место в Западной конференции. «Флорида Пантерз» (64) – 8-е на Востоке.