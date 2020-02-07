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«Вегас» на выезде разгромил «Флориду». Бобровского заменили после 6 пропущенных шайб

«Вегас» на выезде разгромил «Флориду». Бобровского заменили после 6 пропущенных шайб
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча проходила на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 7:2.

В составе «Вегаса» голами отметились Нейт Шмидт (1+1), Ши Теодор (1+1), Джонатан Маршессо и дублями отметились Макс Пасиоретти (2+1) и Марк Стоун (2+3). У «Флориды» — Майк Хоффман и Винсент Трочек.

Российский нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов, проведя на льду 13 минут и 31 секунду, не отметился результативными действиями, завершив встречу с показателем полезности «-3». В его активе 1 бросок по воротам и 2 минуты штрафа.

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 23 броска из 29 и был заменён на 9-й минуте третьего периода после 6-й пропущенной шайбы.

«Вегас Голден Найтс», набрав 63 очка в 56 встречах, занимает 6-е место в Западной конференции. «Флорида Пантерз» (64) – 8-е на Востоке.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 февраля 2020, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 7
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Стоун (Стивенсон, Теодор) – 02:15' (5x5)   1:1 Хоффман (Трочек, Юбердо) – 16:22' (5x4)   1:2 Стоун (Шмидт) – 21:41' (5x5)   2:2 Трочек (Юбердо) – 31:52' (5x5)   2:3 Пасиоретти (Стоун, Холден) – 32:18' (5x5)   2:4 Шмидт (Штястны, Смит) – 40:17' (5x5)   2:5 Теодор (Штястны, Меррилл) – 44:11' (5x5)   2:6 Маршессо (Стоун, Пасиоретти) – 48:53' (5x4)   2:7 Пасиоретти (Стоун, Стивенсон) – 55:06' (5x4)
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