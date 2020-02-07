«Вегас» на выезде разгромил «Флориду». Бобровского заменили после 6 пропущенных шайб

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча проходила на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 7:2.
В составе «Вегаса» голами отметились Нейт Шмидт (1+1), Ши Теодор (1+1), Джонатан Маршессо и дублями отметились Макс Пасиоретти (2+1) и Марк Стоун (2+3). У «Флориды» — Майк Хоффман и Винсент Трочек.
Российский нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов, проведя на льду 13 минут и 31 секунду, не отметился результативными действиями, завершив встречу с показателем полезности «-3». В его активе 1 бросок по воротам и 2 минуты штрафа.
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 23 броска из 29 и был заменён на 9-й минуте третьего периода после 6-й пропущенной шайбы.
«Вегас Голден Найтс», набрав 63 очка в 56 встречах, занимает 6-е место в Западной конференции. «Флорида Пантерз» (64) – 8-е на Востоке.
- 7 февраля 2020
-
06:57
-
06:52
-
06:39
-
06:25
-
06:21
-
06:18
-
06:11
-
05:53
-
05:38
-
04:37
-
04:05
-
03:54
-
03:36
-
02:43
-
01:29
-
00:46
- 6 февраля 2020
-
23:58
-
23:30
-
23:15
-
23:00
-
22:41
-
22:19
-
21:50
-
21:46
-
21:10
-
20:53
-
20:34
-
20:25
-
20:16
-
19:52
-
19:46
-
19:40
-
19:38
-
19:06
-
19:00