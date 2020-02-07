10-я шайба Ничушкина в сезоне помогла «Колорадо» обыграть «Оттаву»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» принимал «Колорадо Эвеланш». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу гостей. Подопечные Ди Джея Смита уступили в четвёртом матче кряду.

Счёт в матче открыл российский нападающий «лавин» Валерий Ничушкин. Результативную передачу на свой счёт записал Андре Бураковски. Ничушкин забил 10-й гол в этом сезоне. Теперь на счету россиянина 22 (10+12) очка, которые он набрал в 47 матчах сезона.

Под занавес периода Брэди Ткачук восстановил равновесие, но в дальнейшем забивали только гости. Во втором периоде цели достигли броски Мэттью Ньето и Кейла Макара, а в третьем периоде окончательный счёт установил Джей Ти Комфер.