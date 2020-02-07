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10-я шайба Ничушкина в сезоне помогла «Колорадо» обыграть «Оттаву»

10-я шайба Ничушкина в сезоне помогла «Колорадо» обыграть «Оттаву»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» принимал «Колорадо Эвеланш». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу гостей. Подопечные Ди Джея Смита уступили в четвёртом матче кряду.

Счёт в матче открыл российский нападающий «лавин» Валерий Ничушкин. Результативную передачу на свой счёт записал Андре Бураковски. Ничушкин забил 10-й гол в этом сезоне. Теперь на счету россиянина 22 (10+12) очка, которые он набрал в 47 матчах сезона.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 февраля 2020, пятница. 03:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
1 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Ничушкин (Бураковски) – 07:57' (5x5)   1:1 Ткачук (Тирни, Браун) – 19:10' (5x5)   1:2 Ньето (Белльмар, Джост) – 24:08' (5x5)   1:3 Макар (Рантанен, Маккиннон) – 28:03' (5x4)   1:4 Комфер (Макар, Грейвз) – 43:38' (5x5)

Под занавес периода Брэди Ткачук восстановил равновесие, но в дальнейшем забивали только гости. Во втором периоде цели достигли броски Мэттью Ньето и Кейла Макара, а в третьем периоде окончательный счёт установил Джей Ти Комфер.

Ничушкин забил 10-й гол в сезоне НХЛ. Видео
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