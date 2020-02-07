«Сент-Луис» дома уступил «Виннипегу». У Куликова голевая передача и «+1»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча проходила на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась поражением хозяев со счётом 2:4.
В составе «Виннипега» отличились Дженсен Харкинс, Патрик Лайне, Эндрю Копп и Николай Элерс. У «Сент-Луиса» — Колтон Парэйко и Карл Гуннарссон.
29-летний защитник «Джетс» Дмитрий Куликов, который провёл 35-й матч в сезоне, отметился 6-м набранным очков, отдав результативную передачу на Элерса. Он провёл на льду 21 минуту и 57 секунд и завершил встречу с показателем полезности «+1». Россиянин нанёс 1 бросок по воротам, провёл 2 силовых приёма, заблокировал 3 броска и по разу терял и перехватывал шайбу.
Нападающий «блюзменов» Иван Барбашёв провёл на площадке 11 минут и 3 секунды, не отметившись результативными действиями. Его коэффициент полезности составил «0». Он провёл 3 силовых приёма, совершил 2 перехвата и выиграл 75% вбрасываний.
«Виннипег Джетс», набрав 59 очков в 55 играх, занимает 10-е место в Западной конференции. «Сент-Луис Блюз» (72) – является лидером Запада.
В другом матче «Миннесота Уайлд» на домашнем льду нанёс третье подряд поражение «Ванкувер Кэнакс» — 4:2.
- 7 февраля 2020
-
07:02
-
06:57
-
06:52
-
06:39
-
06:25
-
06:21
-
06:18
-
06:11
-
05:53
-
05:38
-
04:37
-
04:05
-
03:54
-
03:36
-
02:43
-
01:29
-
00:46
- 6 февраля 2020
-
23:58
-
23:30
-
23:15
-
23:00
-
22:41
-
22:19
-
21:50
-
21:46
-
21:10
-
20:53
-
20:34
-
20:25
-
20:16
-
19:52
-
19:46
-
19:40
-
19:38
-
19:06