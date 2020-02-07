«Сент-Луис» дома уступил «Виннипегу». У Куликова голевая передача и «+1»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча проходила на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась поражением хозяев со счётом 2:4.

В составе «Виннипега» отличились Дженсен Харкинс, Патрик Лайне, Эндрю Копп и Николай Элерс. У «Сент-Луиса» — Колтон Парэйко и Карл Гуннарссон.

29-летний защитник «Джетс» Дмитрий Куликов, который провёл 35-й матч в сезоне, отметился 6-м набранным очков, отдав результативную передачу на Элерса. Он провёл на льду 21 минуту и 57 секунд и завершил встречу с показателем полезности «+1». Россиянин нанёс 1 бросок по воротам, провёл 2 силовых приёма, заблокировал 3 броска и по разу терял и перехватывал шайбу.

Нападающий «блюзменов» Иван Барбашёв провёл на площадке 11 минут и 3 секунды, не отметившись результативными действиями. Его коэффициент полезности составил «0». Он провёл 3 силовых приёма, совершил 2 перехвата и выиграл 75% вбрасываний.

«Виннипег Джетс», набрав 59 очков в 55 играх, занимает 10-е место в Западной конференции. «Сент-Луис Блюз» (72) – является лидером Запада.

В другом матче «Миннесота Уайлд» на домашнем льду нанёс третье подряд поражение «Ванкувер Кэнакс» — 4:2.