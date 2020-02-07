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«Сент-Луис» дома уступил «Виннипегу». У Куликова голевая передача и «+1»

«Сент-Луис» дома уступил «Виннипегу». У Куликова голевая передача и «+1»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча проходила на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась поражением хозяев со счётом 2:4.

В составе «Виннипега» отличились Дженсен Харкинс, Патрик Лайне, Эндрю Копп и Николай Элерс. У «Сент-Луиса» — Колтон Парэйко и Карл Гуннарссон.

29-летний защитник «Джетс» Дмитрий Куликов, который провёл 35-й матч в сезоне, отметился 6-м набранным очков, отдав результативную передачу на Элерса. Он провёл на льду 21 минуту и 57 секунд и завершил встречу с показателем полезности «+1». Россиянин нанёс 1 бросок по воротам, провёл 2 силовых приёма, заблокировал 3 броска и по разу терял и перехватывал шайбу.

Нападающий «блюзменов» Иван Барбашёв провёл на площадке 11 минут и 3 секунды, не отметившись результативными действиями. Его коэффициент полезности составил «0». Он провёл 3 силовых приёма, совершил 2 перехвата и выиграл 75% вбрасываний.

«Виннипег Джетс», набрав 59 очков в 55 играх, занимает 10-е место в Западной конференции. «Сент-Луис Блюз» (72) – является лидером Запада.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 февраля 2020, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Харкинс (Рослович, Копп) – 07:55' (5x5)   0:2 Лайне (Шайфли, Коннор) – 25:58' (5x5)   1:2 Парэйко (Томас, Данн) – 31:16' (5x4)   2:2 Гуннарссон (Пьетранджело, О'Райлли) – 33:36' (5x5)   2:3 Копп (Харкинс) – 49:04' (5x5)   2:4 Элерс (Куликов, Уилер) – 59:49' (en)

В другом матче «Миннесота Уайлд» на домашнем льду нанёс третье подряд поражение «Ванкувер Кэнакс» — 4:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 февраля 2020, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Хант (Фиала, Канин) – 06:01' (5x5)   2:0 Хартман (Койву) – 10:39' (5x5)   3:0 Фиала (Хант, Донато) – 16:20' (5x4)   3:1 Миллер (Хьюз, Маркстрём) – 30:33' (5x4)   4:1 Паризе (Сутер, Сперджен) – 54:33' (5x4)   4:2 Руссель (Майерс, Эдлер) – 58:29' (6x4)
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