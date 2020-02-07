Форвард «Сан-Хосе» Летунов забил первый гол в НХЛ во втором матче в лиге
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Сан-Хосе Шаркс». В ходе второго периода гости впереди — 3:2.
Третью шайбу в составе команды Буба Бугнера забросил нападающий Максим Летунов. Российский форвард забил первый гол в НХЛ во втором матче в лиге. Результативными передачами отметились шведский защитник Эрик Карлссон и шведский форвард Маркус Сёренсен.
Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
В нынешнем регулярном чемпионате Американской хоккейной лиги 23-летний Летунов принял участие в 39 матчах за фарм-клуб, записав на свой счёт 30 (10+20) очков при показателе полезности «-15» и 10 минутах штрафного времени. Летом Летунов подписал однолетний контракт с «акулами». В системе «Шаркс» Максим проводит второй сезон. На драфте НХЛ он был выбран в 2014 году «Сент-Луис Блюз».
Форвард «Шаркс» Летунов дебютировал в НХЛ, сыграв чуть больше 10 минут в матче с «Калгари»
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