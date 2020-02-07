Макдэвид и Драйзайтль повторили достижение Ягра и Лемье 23-летней давности

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Сан-Хосе Шаркс». В ходе третьего периода гости впереди — 5:2.
Один из голов «нефтяников» на счету капитана команды Коннора Макдэвида. Для канадской форварда эта шайба стала 30-й в сезоне, а всего на счету Коннора 80 (30+50) очков в 54 матчах регулярки. Партнёр Макдэвида по нападению и лучший бомбардир НХЛ Леон Драйзайтль на данный момент ещё не отметился результативными действиями, у него 83 (29+54) очка в 54 матчах.
Макдэвид и Драйзайтль стали первыми за 23 года в НХЛ одноклубниками, каждый из которых набрал 80+ очков за сезон, потратив на это не более 54 матчей. В сезоне-1996/1997 аналогичное достижение покорилось форвардам «Питтсбург Пингвинз» Яромиру Ягру (52 матча) и Марио Лемье (45).
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