3 очка А.Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Аризону»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча проходила на стадионе «Хила Ривер-Арена» в Глендейле (США) и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

В составе «Каролины» голами отметились Джейккоб Славин и, оформившие по дублю, Себастьян Ахо и Андрей Свечников. У «Аризоны» — Алекс Голикоски и Кристиан Дворак.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников набрал 3 (2+1) очка в матче, проведя на площадке 13 минут и 53 секунды. Его показатель полезности составил «+1». Теперь на его счету 50 (22+28) очков в 54 встречах нынешнего сезона НХЛ. Он установил новый личный рекорд голов за сезон – 22 гола. В прошлом сезоне он забросил 20 шайб в 82 встречах.

Защитник «Аризоны» Илья Любушкин провёл на льду 15 минут и 34 секунды, завершив встречу с коэффициентом полезности «+1» и не отметившись результативными действиями. На его счету 2 силовых приёма и 2 заблокированных броска.

«Аризона» уступила в 4 из 5 последних встреч, а «Каролина» выиграла 3 из 5 последних матчей.

«Каролина Харрикейнз», набрав 65 очков в 54 матчах, занимает 7-е место в Восточной конференции. «Аризона Койотс» (61) – 7-е на Западе.