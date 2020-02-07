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3 очка А.Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Аризону»

3 очка А.Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Аризону»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча проходила на стадионе «Хила Ривер-Арена» в Глендейле (США) и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

В составе «Каролины» голами отметились Джейккоб Славин и, оформившие по дублю, Себастьян Ахо и Андрей Свечников. У «Аризоны» — Алекс Голикоски и Кристиан Дворак.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников набрал 3 (2+1) очка в матче, проведя на площадке 13 минут и 53 секунды. Его показатель полезности составил «+1». Теперь на его счету 50 (22+28) очков в 54 встречах нынешнего сезона НХЛ. Он установил новый личный рекорд голов за сезон – 22 гола. В прошлом сезоне он забросил 20 шайб в 82 встречах.

Защитник «Аризоны» Илья Любушкин провёл на льду 15 минут и 34 секунды, завершив встречу с коэффициентом полезности «+1» и не отметившись результативными действиями. На его счету 2 силовых приёма и 2 заблокированных броска.

«Аризона» уступила в 4 из 5 последних встреч, а «Каролина» выиграла 3 из 5 последних матчей.

«Каролина Харрикейнз», набрав 65 очков в 54 матчах, занимает 7-е место в Восточной конференции. «Аризона Койотс» (61) – 7-е на Западе.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 февраля 2020, пятница. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
3 : 5
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Голигоски (Степан, Круз) – 15:45' (5x5)   2:0 Дворак (Шмальц, Голигоски) – 24:06' (5x4)   2:1 Свечников (Флёри, Эдмундсон) – 25:06' (5x5)   2:2 Славин (Дзингел, ван Римсдайк) – 29:00' (5x5)   2:3 Свечников (Ахо, ван Римсдайк) – 31:01' (5x5)   2:4 Ахо (Свечников, Терявяйнен) – 41:03' (5x5)   3:4 Гарланд (Чикран, Холл) – 43:27' (5x5)   3:5 Ахо – 59:26' (en)
А.Свечников отметился дублем в игре с «Аризоной»
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