«Сан-Хосе» обыграл «Эдмонтон», забросив 6 шайб. Летунов отметился дебютным голом в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча проходила на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась победой гостей со счётом 6:3.
«Эдмонтон», ведя со счётом 2:0 в начале 1-го периода благодаря голам Сэма Ганье и Конора Макдэвида, растерял преимущество и пропустил 6 шайб в свои ворота, ответив на это лишь одним голом Итана Бира. У «Сан-Хосе» забивали Эвандер Кейн, Максим Летунов, Стефан Ноэсен, Кевин Лабанк (1+1), и, отметившийся дублем, Тимо Майер (2+1).
23-летний российский форвард «Сан-Хосе» Максим Летунов, который проводил свой 2-й матч в НХЛ, отметился своей первой заброшенной шайбой. Его игровое время составило 7 минут и 32 секунды при показателе полезности «0». Он нанёс 2 броска и совершил 1 потерю шайбы и 1 перехват при 100% выигранных вбрасываний.
«Сан-Хосе Шаркс», набрав 52 очка в 55 встречах, занимает 13-е место в Западной конференции. «Эдмонтон Ойлерз» (62) – 6-е.
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