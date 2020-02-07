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«Сан-Хосе» обыграл «Эдмонтон», забросив 6 шайб. Летунов отметился дебютным голом в НХЛ

«Сан-Хосе» обыграл «Эдмонтон», забросив 6 шайб. Летунов отметился дебютным голом в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча проходила на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась победой гостей со счётом 6:3.

«Эдмонтон», ведя со счётом 2:0 в начале 1-го периода благодаря голам Сэма Ганье и Конора Макдэвида, растерял преимущество и пропустил 6 шайб в свои ворота, ответив на это лишь одним голом Итана Бира. У «Сан-Хосе» забивали Эвандер Кейн, Максим Летунов, Стефан Ноэсен, Кевин Лабанк (1+1), и, отметившийся дублем, Тимо Майер (2+1).

23-летний российский форвард «Сан-Хосе» Максим Летунов, который проводил свой 2-й матч в НХЛ, отметился своей первой заброшенной шайбой. Его игровое время составило 7 минут и 32 секунды при показателе полезности «0». Он нанёс 2 броска и совершил 1 потерю шайбы и 1 перехват при 100% выигранных вбрасываний.

«Сан-Хосе Шаркс», набрав 52 очка в 55 встречах, занимает 13-е место в Западной конференции. «Эдмонтон Ойлерз» (62) – 6-е.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 февраля 2020, пятница. 05:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 6
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Ганье (Нурс, Ямамото) – 04:04' (5x5)   2:0 Макдэвид (Нурс) – 05:20' (5x5)   2:1 Майер (Бёрнс, Диллон) – 11:01' (5x5)   2:2 Кейн (Бёрнс, Торнтон) – 18:19' (5x5)   2:3 Летунов (Карлссон, Сёренсен) – 27:07' (5x5)   2:4 Ноэсен (Труэ, Карлссон) – 32:31' (5x5)   2:5 Майер (Лабанк, Власик) – 45:05' (5x5)   3:5 Бир (Хайра, Шихан) – 46:33' (5x5)   3:6 Лабанк (Майер, Торнтон) – 52:19' (5x5)
Форвард «Сан-Хосе» Летунов забил первый гол в НХЛ во втором матче в лиге
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