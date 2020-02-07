Кессел провёл 830-й матч подряд. Это повторение шестого результата в истории НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча проходила на стадионе «Хила Ривер-Арена» в Глендейле и завершилась победой гостей со счётом 5:3.
Для форварда «Койотс» Фила Кессела этот матч стало 830-м подряд. 32-летний американец не пропускает встреч с сезона-2009/2010. 830-матчевая серия Кессела без пропусков является повторением шестого результата в истории НХЛ. Столько же матч кряду сыграл Эндрю Кольяно в период с апреля 2007 года по январь 2018-го.
Рекордсменом НХЛ является Дуг Джарвис (964, 1975-1987), второе место занимает Гарри Ангер (914, 1968-1979), топ-3 замыкает Стив Лармер (884, 1982-1993). Среди действующих игроков лидирует защитник «Флориды Пантерз» Кейт Яндл, для которого матч с «Вегас Голден Найтс» (2:7) стал 850-м кряду.
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